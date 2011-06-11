Срочно доработка сайта на NetCat

Сайт http://propan.gid-media.by/ На сайте ссылка "Калькулятор экономии" должна открываться в lightbox Не должно конфликтовать с галереей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаем портал на неткад - http://expo.dahost.ru/
Задача для опытного специалиста.
Нужно реализовать функционал "сообщений" - аналогично веблансу (даже проще, без деления на группы). Текущий программист сделать этого не может.
Более подробное тз вложено.
Срочно! нужно сделать до 24 июня.
Не тратьте не мое не свое время - внимательно посмотрите что нужно сделать и только тогда пишите предложение.
Жду предложений.
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