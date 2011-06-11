Срочно доработка сайта на NetCat

Делаем портал на неткад - http://expo.dahost.ru/

Задача для опытного специалиста.

Нужно реализовать функционал "сообщений" - аналогично веблансу (даже проще, без деления на группы). Текущий программист сделать этого не может.

Более подробное тз вложено.

Срочно! нужно сделать до 24 июня.

Не тратьте не мое не свое время - внимательно посмотрите что нужно сделать и только тогда пишите предложение.

Жду предложений.