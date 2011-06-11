Срочно доработка сайта на NetCat

$1000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок105 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Делаем портал на неткад - http://expo.dahost.ru/

Задача для опытного специалиста.

Нужно реализовать функционал "сообщений" - аналогично веблансу (даже проще, без деления на группы). Текущий программист сделать этого не может.

Более подробное тз вложено.

Срочно! нужно сделать до 24 июня.

Не тратьте не мое не свое время - внимательно посмотрите что нужно сделать и только тогда пишите предложение.

Жду предложений.

13 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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