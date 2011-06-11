Два парсера

Необходимо написать два простый парсера. Первый - парсер погоды например с сайта http://weather.co.ua/. Не менее чем на пять дней. Должен быть поиск города. необходимо задействовать всю базу городов. Второй парсер - парсер новостей. На главной странице должен быть блок главных новостей и новости по разделам( наука, спорт, авто и т.д.). При нажатии на новость должна быть страница с кратким описанием новости, фотографией и ссылкой на источник.