Доделки сайта на Ruby

Необходимо написать два простый парсера. Первый - парсер погоды например с сайта http://weather.co.ua/. Не менее чем на пять дней. Должен быть поиск города. необходимо задействовать всю базу городов. Второй парсер - парсер новостей. На главной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется спец по Ruby. Доделки несложные.
Обращайтесь icq 3822167
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, есть сайт http://radioonline.md/ нужно вместо крутящих картинок поставить флеш плеер который уже есть. Создал скрин чтобы вы поняли о чем идет речи. Если возникнут вопросы велком в ICQ 9915974Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
Сайт http://propan.gid-media.by/ На сайте ссылка "Калькулятор экономии" должна открываться в lightbox Не должно конфликтовать с галереей.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Делаем портал на неткад - http://expo.dahost.ru/ Задача для опытного специалиста. Нужно реализовать функционал "сообщений" - аналогично веблансу (даже проще, без деления на группы). Текущий программист сделать этого не может. Более подробное тз вложено. Срочно! нужно сделать до 24 июня. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Задача: автоматизировать действия в программе iTunes. http://www.apple.com/ru/itunes/download/ Пример: Зайти под указанным именем пользователя, скачать файл (музыку, приложение), оценить (поставить рейтинг) итд. Подробности: http://arionapps.com/timku/files/51_Avtomatizacija_prostavlenija_rejjtingov.pdfВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно к сайту привязать платежную систему qiwi. Подробности напишу в личку.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть новый дизайн сайта. Нужно сверстать и подключить к самописному движку. Одна страница для главной (форма, курсы валют), еще одна после оставлении заявки. (с финальным текстом) Работа к утру. Заплачу 1200 руб. (портфолио - предоплата)Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо сделать интерфейс пользователя для запроса данных через API нескольких служб доставки товара (UPS, FedEX, DHL и др). Идентификатор груза будет регулярно проверяться через эти службы до момента получения. Форма добавления новых грузов с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Требуется программист для выполнения небольших модулей, хаков для движка Datalife. Имеется сайт, который периодически нуждается в правке.. буду Вас просить иногда изменить что-то или добавить новую функцию.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Постановка задачи Разработать систему управления заявками на подключение и сопровождение услуг IP-телефонии. суть системы Пользователь подает заявку на подключение услуг IP-телефонии и получает ее идентификатор, по которому в последствии он может отслеживать этапы ее исполнения(как минимум через систему ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад