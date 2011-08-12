PHP + MySQL, Javascript, AJAX и HTML5

Я - программист.

Коммуникабелен, обучаем. Работаю с PHP + MySQL, Javascript, AJAX и HTML5. В процессе обучения RubyOnRails, Phyton.

Возьмусь за разработку/доработку/"ремонт" скриптов, помогу в написании/напишу техническое задание, отвечу на любые интересующие вопросы по теме.

Интересно:

- разработка коммерческих проектов;

- усовершенствование готовых проектов(написание модулей);

- участие в разработке или самостоятельная разработка технического задания;

- всё, о чём я ещё не знаю.

CMS и CMF, с которыми мне нравиться работать:

- Drupal;

- CakePHP;

- Zend;

- ModX..

CMS, с которыми я НЕ работаю:

- Joomla(!!!);

- Битрикс.

За бесплатно не работаю, но и много денег не прошу. Работаю с предоплатой или с частичной оплатой за выполненные части проекта. Третьего не дано!

Спасибо за внимание.

Заранее благодарен.