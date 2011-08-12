Я - программист.
Коммуникабелен, обучаем. Работаю с PHP + MySQL, Javascript, AJAX и HTML5. В процессе обучения RubyOnRails, Phyton.
Возьмусь за разработку/доработку/"ремонт" скриптов, помогу в написании/напишу техническое задание, отвечу на любые интересующие вопросы по теме.
Интересно:
- разработка коммерческих проектов;
- усовершенствование готовых проектов(написание модулей);
- участие в разработке или самостоятельная разработка технического задания;
- всё, о чём я ещё не знаю.
CMS и CMF, с которыми мне нравиться работать:
- Drupal;
- CakePHP;
- Zend;
- ModX..
CMS, с которыми я НЕ работаю:
- Joomla(!!!);
- Битрикс.
За бесплатно не работаю, но и много денег не прошу. Работаю с предоплатой или с частичной оплатой за выполненные части проекта. Третьего не дано!
Спасибо за внимание.
Заранее благодарен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!