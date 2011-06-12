Модуль просмотра видео-роликов для товара

$40
Веб-программированиеЗавершен1 заявка116 просмотров
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Есть интернет-магазин Joomla/Virtuemart. На странице товара есть кнопочки "спросить", "купить", "увеличить" (картинку), "подробнее..". Хочется на некоторых страничках сделать кнопочку "видео" рядом с кнопочкой "спросить". При нажатии на кнопочку "видео" должен открываться плейер (имеется в наличии) и начинаться проигрывание рекламного видеоролика товара... Как-то так... написание модуля и интеграция в магазин "под ключ".

13 лет назад
nmagazin
Сергей 
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Shar1ngan
Анатолий 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Анатолий - специалист высокого уровня. Работает не просто быстро, а очень быстро. Модуль видео был поставлен на Joomla/Vrtuemart точно так, как планировалось и значительно быстрее договорного срока. Спасибо!
Хороший заказчик, задачу ставит точно, оплачивает своевременно, рекомендую!
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