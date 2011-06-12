Модуль просмотра видео-роликов для товара

Необходимо поменять цвет фона для сайта на движке WordPress Вернее сказать сам, фон то я поменял, но вот добавляю форму подписки и она становиться черного цвета (этот фон был по умолчанию, до того как я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин Joomla/Virtuemart. На странице товара есть кнопочки "спросить", "купить", "увеличить" (картинку), "подробнее..". Хочется на некоторых страничках сделать кнопочку "видео" рядом с кнопочкой "спросить". При нажатии на кнопочку "видео" должен открываться плейер (имеется в наличии) и начинаться проигрывание рекламного видеоролика товара... Как-то так... написание модуля и интеграция в магазин "под ключ".
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