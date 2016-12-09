Разработка сайтов на cms joomla, написание модулей и компонентов для joomla
Разработка сайтов на базе cms joomla.
Перенос с других систем управления на cms joomla.
Написание сайтов с нуля.
Написание компонентов и модулей для cms joomla
Опыт работы более трех лет.
Работаю без предоплаты.
Я работаю быстро и всегда укладываюсь в сроки.
Детально рассматриваю задачу и имею спектр вариантов решения.
Я думаю о перспективе и потому не ставлю костыли.
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Отзывы заказчиков
$53
10 баллов
7 лет назад
Большое спасибо за проделанную работу. Исполнитель даже после выполнения работы по моей просьбе вносил правки. Большое спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все хорошо прошло ,спасибо за работу!
$30
10 баллов
7 лет назад
Всё отлично!
Ответный отзыв
Все прошло отлично, спасибо за работу!
$70
10 баллов
7 лет назад
Попадание в точку - так можно сказать в моём случае о выборе исполнителя... Толковый специалист, понимающий задачи и подзадания. Высокий уровень знаний в области программирования (Jquery, PHP). Предлагающий встречно вариации улучшений, алгоритма работы. Всё сделано в обозначенный срок. Последующая оперативная пост-помощь при интеграции скрипта в существующий сайт. Что еще нужно было от человека? А ничего! )) Всё случилось, и сделано так, как и нужно было. Пять с плюсом! Приятно было работать!
Ответный отзыв
Все прошло отлично! Спасибо.
$80
10 баллов
7 лет назад
Сделал все быстро и качественно
Ответный отзыв
Все хорошо.
$25
10 баллов
7 лет назад
Отлично поработали. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Все прошло отлично, спасибо за работу.
Веб-программирование
41 отзыв
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от $10от 1 дня
нет рейтинга
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