Попадание в точку - так можно сказать в моём случае о выборе исполнителя... Толковый специалист, понимающий задачи и подзадания. Высокий уровень знаний в области программирования (Jquery, PHP). Предлагающий встречно вариации улучшений, алгоритма работы. Всё сделано в обозначенный срок. Последующая оперативная пост-помощь при интеграции скрипта в существующий сайт. Что еще нужно было от человека? А ничего! )) Всё случилось, и сделано так, как и нужно было. Пять с плюсом! Приятно было работать!