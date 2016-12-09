Shar1ngan

Анатолий Shar1ngan

 
33 годаРоссия/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайтов на cms joomla, написание модулей и компонентов для joomla

Разработка сайтов на базе cms joomla.

Перенос с других систем управления на cms joomla.

Написание сайтов с нуля.

Написание компонентов и модулей для cms joomla

Опыт работы более трех лет.

Работаю без предоплаты.

Я работаю быстро и всегда укладываюсь в сроки.

Детально рассматриваю задачу и имею спектр вариантов решения.

Я думаю о перспективе и потому не ставлю костыли.

Joomla
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
Jinat
Павел 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$53
10 баллов
7 лет назад
Натянуть готовую верстку на шаблон Joomla 2.5
Большое спасибо за проделанную работу. Исполнитель даже после выполнения работы по моей просьбе вносил правки. Большое спасибо. Рекомендую!
Все хорошо прошло ,спасибо за работу!
Ответный отзыв
Bondar495
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Проапргрейдить Джумлу до текущей версии
Всё отлично!
Все прошло отлично, спасибо за работу!
Ответный отзыв
Cartooon
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Модуль заказа товара на сайт
Попадание в точку - так можно сказать в моём случае о выборе исполнителя... Толковый специалист, понимающий задачи и подзадания. Высокий уровень знаний в области программирования (Jquery, PHP). Предлагающий встречно вариации улучшений, алгоритма работы. Всё сделано в обозначенный срок. Последующая оперативная пост-помощь при интеграции скрипта в существующий сайт. Что еще нужно было от человека? А ничего! )) Всё случилось, и сделано так, как и нужно было. Пять с плюсом! Приятно было работать!
Все прошло отлично! Спасибо.
Ответный отзыв
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Сверстать сайт на чистом коде
Сделал все быстро и качественно
Все хорошо.
Ответный отзыв
afonix
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
$25
10 баллов
7 лет назад
Калькулятор во всплывающем окне для Joomla
Отлично поработали. Буду обращаться еще.
Все прошло отлично, спасибо за работу.
Ответный отзыв
Веб-программирование
41 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
18 отзывов
$10/час
от $70
нет рейтинга