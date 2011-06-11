Трекер к Форуму PHPBB3

http://finance-egro.ru/liru/lirunew.php написан скрипт........... работал а сейчас нет надо что бы в этой ссылке только картинка показывалась и кнопка отправить. При нажатии отправить после того как ввели капчу надо что бы на сервер отправлялись сами остальные данные. Пароль один ...