Ajax content social egnine 4

Требуется разработка нестандартного скрипта САР с автовыплатой (даже можно сказать простейшей CMS). Нестандартного, имеется ввиду не тот ширпотреб что раскидан по интернету, индивидуальное решение. На базе данного ширпотреба предложения не принимаются. Весь ширпотреб знаем в лицо потому ...
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Нужно разработать ajax контент для social engine 4
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