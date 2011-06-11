JQuery модальное окно при загрузке сайта

Требуется разработка нестандартного скрипта САР с автовыплатой (даже можно сказать простейшей CMS). Нестандартного, имеется ввиду не тот ширпотреб что раскидан по интернету, индивидуальное решение. На базе данного ширпотреба предложения не принимаются. Весь ширпотреб знаем в лицо потому ...
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Необходимо создать модальное окно на jQuery (почти готовых решений в интернете много) чтобы оно появлялось единожды при загрузке сайта, чтобы пользователь мог закрыть это окно (в верхнем правом углу крестик).
Это окно появиться вновь после какого-то определенного время. Сам блок должен быть в диве и центрирован по середине.
1. Простое решение - Нужно чтобы появлялось содержание блока после вхождения на сайт, пользователь после прочтения мог это закрыть.
2. Более сложное решение. При первом открытии сайта, необходимо чтобы в окне появлялось вначале изображение и ниже анимация (gif полоской предположим) типа быстрой ajax подгрузки содержания окна. Или проще, сначала появляется изображение, далее ниже раскрывается текст и две вкладки/табы "Авторизация" и "Регистрация" при нажатии на которые, появляются (либо разворачиваются вниз) формы авторизации и регистрации.
Описал образно словами, думаю для начала нормально.
Мне нужно знать, кто сможет сделать аккуратно, не перенагромождая код и сколько будет стоить.
При необходимости для более сложного варианта окна предоставлю html код самого содержания окна.
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