webfactura

Сергей webfactura

 
51 годРоссия/Тольятти
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Галлерея изображений для интернет-магазина

    Нужен готовый блок со скриптом на jQuery галлерея превью+карусель, большое изображение и лайтбокс к переходу к полному изображению с мини-изображениями внутри. Предпочтение к fancybox и prattyphoto или чтото подобное. Если будут вопросы пишите.

    jQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • SugarCRM: разработка функционала

    $500

    Необходим опыт работы с системой Задача: Разработка модуля ведения проектов с документооборотом на основе существующих модулей или разработать отдельный модуль. Нужен расширенный проработанный функционал. В начале запуска в минимальной конфигурации.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Alfresco: доработка системы

    $1000

    Необходим специалист программист, хорошо знающий alfresco, для доработки системы. Функции: Ведение проектов и документооборот. Основная задача заключается в формирования заявки и ступеней выполнения, взаимосвязей с разными отделами, учет времени затраченного на выполнение той или иной задачи, уведомлениями (оповещение) ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка поиска на umi.cms

    Необходим дополнительный ajax jquery поиск без перезагрузки для umi.cms. Вместо использования отдельной страницы чтобы показать результаты поиска, необходимо выведение результата в выпадающем списке, без перезагрузки страницы. Список обновляется, в то время как пользователь набирает текст. Результаты ...

    jQueryAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • JQuery меню: доработка

    Вот собственно скрипт jQuery Mega Drop Down Menu http://www.designchemical.com/lab/jquery-mega-drop-down-menu-plugin/examples/ вот тут можно скачать готовый архив со скриптом: http://www.designchemical.com/lab/jquery/demo/download/custom_mega_menu_styles.zip Нужно чтобы внутри последнего , формировался блок , и чтобы в стиле подставлялось условие right:0 (вместо left:#), позиционируя последнее выпадающее меню ...

    jQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка jQuery меню: droplinemenu

    Нужна доработка скрипта (во вложении) или взять за основу другой. Что нужно: 1. При наведении на тот или иной пункт меню, меню разворачивалось с анимацией и не сворачивалось до тех пор, либо пользователь не выберет подпункт ...

    jQueryДоработка скрипта
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • JQuery-карусель - доработка

    Есть jCarousel с автосклонигом http://sorgalla.com/projects/jcarousel/examples/static_auto.html. Нужно доработать или этот или любой другой легкий скрипт. Необходимо чтобы: 1. Прокручивал div блоки с контент 2. Прокручивание по одному блоку 3. Автоскролинг круговой или так сказать цикличный (ускоренный возврат назад с прокручиванием ...

    jQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Меню на jQuery, разворачивающееся при наведении

    Задача. Необходима анимация горизонтального меню на основе jQuery. Что-то наподобие мегаменю. Нужен эффект разворачивания меню вниз ниже под основным меню, при наведении курсора на пункт меню с определенным id, меню находиться в отдельном диве и ...

    jQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Меню на jQuery: раздвижное при наведении

    Задача. Необходима анимация вертикального меню на основе jQuery. Что-нибудь готовое или Slader или Accordionmenu или любой другой готовый скрипт. Нужен мягкий! эффект раскрытия вниз при наведении курсора на пункт меню, при наведении курсора на другой ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • K2 SVN компонент для Jooma 1.6, проблема с датами

    Установлена Joomla 1.6.6, установлен компонент K2 SVN последний, скачанный с сайта разработчика. При добавлении материала, не создаются даты в полях Creation date и Start publishing. Изначально в полях дат, появляется код: K2_J16_ПнAMMSDE_Сентябрь+0400RСенAMMSD_CAM0E1ПнAMR. Необходимо решить эту задачу. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • JQuery MegaMenu - переделать плагин

    JQuery MegaMenu Plugin Version 2.0 http://www.geektantra.com/projects/jquery-megamenu-2/ Задача (думаю несложная, для тех кто знает jquery): Нужно переделать этот скрипт так, чтобы эффект применялся не к div'у не внутри тега li как сейчас: .... ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Joomla 1.6, разработать скрытый каталог и поиск

    Необходим скрытый Каталог физ.лиц, с набором определенных полей, которые заполняются при регистрации и дальнейшем могут редактироваться. Выдача информации об объекте каталога происходит только после запроса, после введения имени в поисковую форму. Необходимо доработать или разработать ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон JA Minisite Joomla 1.6, добавление позиций

    $10

    Шаблон Joomlart Minisite Joomla 1.6. Необходимо добавить новые позиции шаблона. 1. В самом верху над top.header. 2. Дополнительное простое меню, ниже основного горизонтального меню (позиция top.mainnav) с другим идентификатором. 3. Две позиции над bottom.navhelper расположенном в одном блоке.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Joomla 1.6, расположение контента

    Установлена Joomla 1.6, используется шаблон JA Edenite на JAT3 Framework. Необходимы мелкие работы по расположению контента: новости, статьи, разделы, выведение материала, дополнительные позиции.. Со всеми вопросами стучитесь в аську.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Joomla 1.5.23, компонент ZOO, не работает галерея

    Установлена Joomla 1.5.23, установлен компонент ZOO v2.4.9 (компонент рабочий проверяли локально). Привью изображений создаются, а большие изображения не отображаются, не прописываются пути к картинкам скриптом JS почему-то. На странице продукта каталога, даже основное ниспадающее меню ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • JQuery модальное окно при загрузке сайта

    Необходимо создать модальное окно на jQuery (почти готовых решений в интернете много) чтобы оно появлялось единожды при загрузке сайта, чтобы пользователь мог закрыть это окно (в верхнем правом углу крестик). Это окно появиться вновь после какого-то ...

    HTMLjQueryAjax
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • JQuery: проявляющееся фоновое изображение

    Опишу образно, как увидел. Не судите строго))) Нужен эффект, который показывать фоновую картинку таким образом, что картинка сама стоит неподвижным невидимым фоном и когда страница загружается она один раз проявляет себя, как бы высвечивая полосой пробегающего ...

    jQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • JQuery показ и управление новостной строкой

    $10

    Всем привет! Необходим разработанный плагин jQuery который бы мог показывать новостную строку с настраиваемыми различными эффектами, а так же просматривать вперёд-назад, управляя строчкой двумя кнопками. Пример http://tools.gavick.com/demo/highlighter-gk1.html Там много эффектов и если упростить задачу то ...

    HTMLJoomlajQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$180
10 баллов
10 лет назад
Joomla 1.6, расположение контента
Приятно было сотрудничать. У Сергея хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.
Помог оперативно. Хорошо знает Joomla. Думаю и дальше с ним работать.
Ответный отзыв
kur1977
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
JQuery MegaMenu - переделать плагин
Все супер :)
Результатом правильно выполненной работы, является правильно разработанное техническое задание.
Ответный отзыв
maverick_den
Ден 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
63 отзыва(-6)
$20
10 баллов
12 лет назад
Joomla 1.5.23, компонент ZOO, не работает галерея
С оплатой проблем нет, суть задачи заказчик объяснил быстро и толково. Все необходимое для работы также без проблем. Рекомендую!
Решил задачу, с которой я не мог неделю разобраться!
Ответный отзыв