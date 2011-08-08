webfactura

Нужен готовый блок со скриптом на jQuery галлерея превью+карусель, большое изображение и лайтбокс к переходу к полному изображению с мини-изображениями внутри. Предпочтение к fancybox и prattyphoto или чтото подобное. Если будут вопросы пишите.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Необходим опыт работы с системой Задача: Разработка модуля ведения проектов с документооборотом на основе существующих модулей или разработать отдельный модуль. Нужен расширенный проработанный функционал. В начале запуска в минимальной конфигурации.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходим специалист программист, хорошо знающий alfresco, для доработки системы. Функции: Ведение проектов и документооборот. Основная задача заключается в формирования заявки и ступеней выполнения, взаимосвязей с разными отделами, учет времени затраченного на выполнение той или иной задачи, уведомлениями (оповещение) ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходим дополнительный ajax jquery поиск без перезагрузки для umi.cms. Вместо использования отдельной страницы чтобы показать результаты поиска, необходимо выведение результата в выпадающем списке, без перезагрузки страницы. Список обновляется, в то время как пользователь набирает текст. Результаты ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Вот собственно скрипт jQuery Mega Drop Down Menu http://www.designchemical.com/lab/jquery-mega-drop-down-menu-plugin/examples/ вот тут можно скачать готовый архив со скриптом: http://www.designchemical.com/lab/jquery/demo/download/custom_mega_menu_styles.zip Нужно чтобы внутри последнего , формировался блок , и чтобы в стиле подставлялось условие right:0 (вместо left:#), позиционируя последнее выпадающее меню ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужна доработка скрипта (во вложении) или взять за основу другой. Что нужно: 1. При наведении на тот или иной пункт меню, меню разворачивалось с анимацией и не сворачивалось до тех пор, либо пользователь не выберет подпункт ...Закрыт11 лет назад
Есть jCarousel с автосклонигом http://sorgalla.com/projects/jcarousel/examples/static_auto.html. Нужно доработать или этот или любой другой легкий скрипт. Необходимо чтобы: 1. Прокручивал div блоки с контент 2. Прокручивание по одному блоку 3. Автоскролинг круговой или так сказать цикличный (ускоренный возврат назад с прокручиванием ...Закрыт11 лет назад
Задача. Необходима анимация горизонтального меню на основе jQuery. Что-то наподобие мегаменю. Нужен эффект разворачивания меню вниз ниже под основным меню, при наведении курсора на пункт меню с определенным id, меню находиться в отдельном диве и ...Закрыт12 лет назад
Задача. Необходима анимация вертикального меню на основе jQuery. Что-нибудь готовое или Slader или Accordionmenu или любой другой готовый скрипт. Нужен мягкий! эффект раскрытия вниз при наведении курсора на пункт меню, при наведении курсора на другой ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Установлена Joomla 1.6.6, установлен компонент K2 SVN последний, скачанный с сайта разработчика. При добавлении материала, не создаются даты в полях Creation date и Start publishing. Изначально в полях дат, появляется код: K2_J16_ПнAMMSDE_Сентябрь+0400RСенAMMSD_CAM0E1ПнAMR. Необходимо решить эту задачу. ...Завершен12 лет назад
JQuery MegaMenu Plugin Version 2.0 http://www.geektantra.com/projects/jquery-megamenu-2/ Задача (думаю несложная, для тех кто знает jquery): Нужно переделать этот скрипт так, чтобы эффект применялся не к div'у не внутри тега li как сейчас: .... ...Завершен12 лет назад
Необходим скрытый Каталог физ.лиц, с набором определенных полей, которые заполняются при регистрации и дальнейшем могут редактироваться. Выдача информации об объекте каталога происходит только после запроса, после введения имени в поисковую форму. Необходимо доработать или разработать ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Шаблон Joomlart Minisite Joomla 1.6. Необходимо добавить новые позиции шаблона. 1. В самом верху над top.header. 2. Дополнительное простое меню, ниже основного горизонтального меню (позиция top.mainnav) с другим идентификатором. 3. Две позиции над bottom.navhelper расположенном в одном блоке.Завершен12 лет назад
Установлена Joomla 1.6, используется шаблон JA Edenite на JAT3 Framework. Необходимы мелкие работы по расположению контента: новости, статьи, разделы, выведение материала, дополнительные позиции.. Со всеми вопросами стучитесь в аську.Завершен12 лет назад
Установлена Joomla 1.5.23, установлен компонент ZOO v2.4.9 (компонент рабочий проверяли локально). Привью изображений создаются, а большие изображения не отображаются, не прописываются пути к картинкам скриптом JS почему-то. На странице продукта каталога, даже основное ниспадающее меню ...Завершен12 лет назад
Необходимо создать модальное окно на jQuery (почти готовых решений в интернете много) чтобы оно появлялось единожды при загрузке сайта, чтобы пользователь мог закрыть это окно (в верхнем правом углу крестик). Это окно появиться вновь после какого-то ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Опишу образно, как увидел. Не судите строго))) Нужен эффект, который показывать фоновую картинку таким образом, что картинка сама стоит неподвижным невидимым фоном и когда страница загружается она один раз проявляет себя, как бы высвечивая полосой пробегающего ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10
Всем привет! Необходим разработанный плагин jQuery который бы мог показывать новостную строку с настраиваемыми различными эффектами, а так же просматривать вперёд-назад, управляя строчкой двумя кнопками. Пример http://tools.gavick.com/demo/highlighter-gk1.html Там много эффектов и если упростить задачу то ...Закрыт13 лет назад