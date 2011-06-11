Нужно разработать скрипт парсер выдачи Google Custom Search.

Т.е. есть настроеная поисковая система,

а с помощью этого скрипта выводить в отдельном окне результаты поиска.

Желательно при выводе использовать CSS, чтобы я мог изменить вид результатов с помощью CSS.

Сколько это будет стоить и за сколько времени?

PS. Ничего особенного не надо (многопотоковости, антикапча т.п.).

Если у кого были похожие проекты можете взять уже готовый скрипт.

Icq: 22582418шесть