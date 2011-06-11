Доработки на движок webasyst

1) фильтр по типу как на http://www.klondayk.com.ua/ru/products/perforatory/index.html - бренд+характеристику (для каждого продукта свой), но что бы убирались отсутствующие категории (например - если выбрали макиту, а в ней нет сетевых - то и для выбора параметр должен скрываться). В фильтре возможность менять характеристики для каждой категории товаров.

2) На сайте будет добавлен каталог с аксессуарами, интересует возможно автоматического добавления их как рекомендуемых к соответствующим товарам (например диск для болгарки 115 мм, будет находиться в рекомендуемых товарах на болгарках соответствующего диаметра) (возможно при добавлении аксессуара указывать товар к которому он принадлежит )