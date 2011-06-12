Правильно прописать 301 ридирект .htaccess

Добрый день!

Проблема в общем-то простая. Нужно верно прописать директивы в .htaccess чтобы для поисковых систем главная страница сайта с http://www.site.ru/ --- http://site.ru/ --- http://www.site.ru/index.html ---- http://site.ru/index.html - были одной и той же станицей.

И решение я нашел на форуме :

"Options +FollowSymLinks

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^site.ru

RewriteRule (.*) http://www.site.ru/$1 [R]

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /index\.html\ HTTP/

RewriteRule ^index\.html$ http://www.site.ru/ [R]"

НО , увы, не работает. При добавлении в .htaccess этих строк, браузер выдает: "не может найти сервер www..com." -- то есть куда-то пропадает само имя домена.

Может, кто-нибудь поможет решить мне эту проблему, настроив верно ридирект на 3 сайтах?