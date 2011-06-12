Правильно прописать 301 ридирект .htaccess

Требуется разработка нестандартного скрипта САР с автовыплатой (даже можно сказать простейшей CMS). Нестандартного, имеется ввиду не тот ширпотреб что раскидан по интернету, индивидуальное решение. На базе данного ширпотреба предложения не принимаются. Весь ширпотреб знаем в лицо потому ...
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Добрый день!
Проблема в общем-то простая. Нужно верно прописать директивы в .htaccess чтобы для поисковых систем главная страница сайта с http://www.site.ru/ --- http://site.ru/ --- http://www.site.ru/index.html ---- http://site.ru/index.html - были одной и той же станицей.
И решение я нашел на форуме :
"Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^site.ru
RewriteRule (.*) http://www.site.ru/$1 [R]
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /index\.html\ HTTP/
RewriteRule ^index\.html$ http://www.site.ru/ [R]"
НО , увы, не работает. При добавлении в .htaccess этих строк, браузер выдает: "не может найти сервер www..com." -- то есть куда-то пропадает само имя домена.
Может, кто-нибудь поможет решить мне эту проблему, настроив верно ридирект на 3 сайтах?
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