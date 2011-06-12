Подключить newpost2mail к phpBB3 в связке с Drupal

Есть форум на phpBB3, он интегрован с Drupal 6 модулем http://drupal.org/project/phpbbforum.

К форуму нужно подключить во этот плагин:

http://henmedia.de/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=35

(отправляет е-мейл на админа, при любом новом сообщении или теме на форуме)

Если делать все по инструкции, то он работает только, когда форум отображается в Standalone режиме. Если форум отображается внутри темы Drupal, то плагин не работает (е-мейл не отправляется)