Доработка модуля для SugarCRM

Есть модуль для Шугар СРМ - данный модуль даёт возможность редактировать данные при просмотре. Но редактирование возможно только Контактов и Компаний.

Собственно само задание - нужно сделать так, чтобы появилась возможность редактирования всех остальных разделов, в частности интересуют "Предварительные контакты", но и другие тоже.

В приложении сам модуль