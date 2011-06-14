Пара небольших доработок на движке Wordpress

Веб-программированиеЗавершен7 заявок192 просмотра
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Необходимо сделать пару доработок на сайте, который работает на движке Wordpress:

1. Сделать активным выделение вкладки меню, на странице которго мы находимся. В данный момент, в каком бы пункте меню мы не находились на сайте, всегда выделена "Главная", необходимо, чтобы после перехода с пункта меню "Главная" на другой - он становился активным.

Чтобы было более понятно, прикладываю скриншот - рис. 1 (menu.jpg)

2. Необходимо сделать выпадающий список на одном из пунктов меню на сайте.

Для тех, кто разбирается в этом - пишите, скину сайт в личку.

WordPress
13 лет назад
sword71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
webweb09
Алексей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Алексей - отличный специалист. Работаем уже давно по многим проектам - отлично знает Wordpress, Joomla и дополнительные модули и плагины к этим движкам (знает еще много чего, судя по разговору :)). Справляется с работой быстро и ответственно.
C Сергеем работаем уже по 5-му сайту, постоянно все проходит "гладко". Отличный работодатель, рекомендую к сотрудничеству
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