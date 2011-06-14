Пара небольших доработок на движке Wordpress

Необходимо сделать пару доработок на сайте, который работает на движке Wordpress:

1. Сделать активным выделение вкладки меню, на странице которго мы находимся. В данный момент, в каком бы пункте меню мы не находились на сайте, всегда выделена "Главная", необходимо, чтобы после перехода с пункта меню "Главная" на другой - он становился активным.

Чтобы было более понятно, прикладываю скриншот - рис. 1 (menu.jpg)

2. Необходимо сделать выпадающий список на одном из пунктов меню на сайте.

Для тех, кто разбирается в этом - пишите, скину сайт в личку.