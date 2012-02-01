webweb09

Алексей webweb09

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

maXtoniK
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Доработки для сайта по ТЗ
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alebedynets
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Несколько правок по WebAsyst
Webasyst
Очень ответственный фрилансер. Все четко и по теме. Рекомендую, как специалиста не только по WebAsyst.
Хороший заказчик. Быстро и четко объяснил задачу, без проблем согласовывали все в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
sergeymsk
Сергей 
34 года
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Доработка webasyst
Webasyst
Хорошая работа. Отличное и быстрое выполнение задания! 10 баллов
Отличный заказчик. Быстро согласовали все рабочие моменты, выполнил работу и сразу получил оплату. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
cz_350
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Изменить оформление заказа на Оpencart 1.5.1
Opencart
Очень приятный по общению человек, адекватный, отлично формулирует все ответы. Помог в решении поставленной задачи. Всегда на связи. Советую всем, обращаться к Алексею.
EventLP
Влади 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
38 отзывов
$2
10 баллов
14 лет назад
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Joomla
Все отлично. рекомендую.
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