Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
11 лет назад
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
12 лет назад
Webasyst
Очень ответственный фрилансер. Все четко и по теме. Рекомендую, как специалиста не только по WebAsyst.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Быстро и четко объяснил задачу, без проблем согласовывали все в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству!
$35
10 баллов
12 лет назад
Webasyst
Хорошая работа. Отличное и быстрое выполнение задания! 10 баллов
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Быстро согласовали все рабочие моменты, выполнил работу и сразу получил оплату. Рекомендую к сотрудничеству
$20
10 баллов
13 лет назад
Opencart
Очень приятный по общению человек, адекватный, отлично формулирует все ответы. Помог в решении поставленной задачи. Всегда на связи. Советую всем, обращаться к Алексею.
$2
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Все отлично. рекомендую.