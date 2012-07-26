Изменить оформление заказа на Оpencart 1.5.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки90 просмотров

Здравствуйте! Необходимо изменить Оформление заказа на opencart с шести шагов к одному. Пример прикреплен.

1. Имя получателя

2. Телефон

3. Адрес получателя

4. Способ доставки (это способы которые подключены в opencart 1.5.1)

5. Способ оплаты (это способы которые подключены в opencart 1.5.1)

6. Электронная почта

Жду ваших предложений!

Opencart
13 лет назад
cz_350
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

webweb09
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Очень приятный по общению человек, адекватный, отлично формулирует все ответы. Помог в решении поставленной задачи. Всегда на связи. Советую всем, обращаться к Алексею.

Заявки фрилансеров

webweb09
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад