Необходимо сделать рекламный модуль на форуме ipb 3.2 Если есть кто может реализовать, то хотелось бы узнать сроки и стоимость подобной услуги.
Исправление ошибок в самописной CMS PHP/MySQL
Исправление ошибок в самописной CMS PHP/MySQL
Для человека знающего суть PHP/MySQL не составит никакой сложности.
Уточню! ФУНКЦИИ РЕАЛИЗОВАНЫ
1) Геокаталог
При просмотре карты и желании перейти в объект, нажатие на вкладку подробнее в любом из всплывающих объектов, приводит к направлению не в материал а на несуществующую страницу.
При просмотре городов не возможно сортировать по регионам. То же самое касаеться просмотра объектов, при просмотре объектов можно отсортировать только по Группе и Стране а сортировка по городам не возможно.
2) Пользователи
Админ панель:
Не работают кнопки быстрого реагирования "сменить группу, сменить пароль, отправить сообщение"
При редактировании пользователя не сохраняеться измененная информация, выдает "Ошибка передачи данных!"
При редактировании пользователя изменить регион и город пользователя, не являеться возможным, его просто нет в списках.
Изменение аватара пользователя, не являеться возможным.
Лицевая сторона сайта:
Регистрация пользователей не возможна, заполнив данные и нажав кнопку регистрация, перезагружаеться страница но никаких изменений не происходит и пользователь в базу не добавляется.
В кабинете пользователя при просмотре своих материалов или при модерации материалов модератором, не являеться возможным отредактировать или одобрить, все кнопки не активны. При желании сменить палоль или редактировать профиль, та же проблема, кнопки не активны или просто перезагружают страницу не меняя ситуации.
3) Встроенный редактор
В встроеном редакторе, при выделении жирным, курсивом, подчеркнутым, итд. Не видны изменения с лицевой части сайта, но при просмотре кода, в коде видно что теги проставляються Прошла а визуально ничего не меняеться.
4) Коментарии
При просмотре списка комментариев в админ панели не отображаються коментарии, хотя в базе они есть. То же самое и с лицевой части сайта в кабинете пользователя.
5) Каталог статей
При просмотре статьи, полный текс добавленной стятьи не отображается.
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