Прикрутить корзину, поправить модуль (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки121 просмотр

Необходимо заменить корзину на инет магазине, исходник новой передам исполнителю. А также отредактировать существующий плагин размещения товаров, а именно сделать возможным сортировку товаров в каталога.

Joomla
13 лет назад
andcrew
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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