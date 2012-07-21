Музыкальный проект

Проект представляет собой облачный веб-сервис с основными элементами социальной сети, который позволяет пользователям загружать\скачивать , редактировать музыкальные треки\ композиции, обмениваться ими с другими пользователями данного сервиса, оставлять комментарии к каждому треку, тз прикреплено. В тз указано что нужен продукт еще для ios, это не берите во-внимание вопрос только по веб проекту. Джумлу не использовать.

Предоплата есть, но после выполнения части проекта. Все вопросы в личку