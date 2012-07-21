Вывести изображения категорий на главную.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

НА главной странице есть полное дерево категорий. Необходимо вывести изображение всех верхних разделов. например как здесь. http://vasko.ru/

Движок cs-cart 3 pro

13 лет назад
Axxx
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров