Выбор размера на сайте

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Завершен2 заявки186 просмотров

День добрый.

Необходимо сделать выбор размера в товаре на сайте lagash.ru

CMS WordPress

пишите в Skype: kirill745

WordPress
13 лет назад
ker4
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

xPoint
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Всё выполнил замечательно и в срок.
Отличный заказчик рекомендую

Заявки фрилансеров

xPoint
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад