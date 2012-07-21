Доброй ночи! Есть база вот с такой вот фигнёй - http://dropcanvas.com/08gku/3. И есть информация в файлах, созданных с помощью бэкапа CMS - http://dropcanvas.com/08gku/4 (т.е. с разметкой и полями таблиц в кодировке ...
Доработка сайта на WP
1)На главной вывести блок, в котором показываются записи из двух рубрик "Обучающиеся" и "Достигли", с указанием в них количества записей
http://easycaptures.com/fs/uploaded/603/9956816516.jpg
2)Из раздела блог убрать эти 2 рубрики, чтобы когда мы заходили в блог, там не было записей из этих двух рубрик.
3)еще дополнительно мне нужно двухколоночный шаблон сделать - для разделов "Обучающиеся" и "Достигли" - вот допустим примеры как это делается http://www.sonika.ru/blog/wordpress/post-columns.htm
Вот полный скрин http://pics.kz/i2/5c/e9/5ce9fae773c0d8aeb35e0e309e132f26.jpg
А вот сайт www_3days_kz
ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скайп yakooobin
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, коллеги по фрилансу! Я ищу программиста для своего проекта, ну, точнее проекта, который я отрисовал. В задачи программиста будет входить - вёрстка макетов, установка cms и установка и настройка на этой ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно отпарсить базу товаров магазина (с картинками) и перенести ее на любой другой движок магазина, что бы фактически получился клон (будут одинаковые рубрики, одинаковые товары) но с возможностью через админку редактировать и добавлять новые товары… ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть исходники, необходимо прикрутить к Joomla 2.5. Цена? Сроки?Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно создать загрузчик товаров из XLS файла в Joomla 2.5 (магазин на Joomshopping) Задачи следующие: - Создать загрузчик товаров по определенным характеристикам + фотографии ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно интегрировать выгрузку товаров (товары, описание, характеристики, фотографии) из 1с 8 в магазин на Joomshopping (сайт на Joomla 2.5)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется реализация функций сайта. Движок modx. Главная и форма заказа http://dahan-extender.ru/zakazВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
ЦМС написан PHP/MySQL Проблемы: 1) При выполнении определенных задач появляется ошибка : JSON data from server could not be parsed. This is caused by a JSON formatting error. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на битриксе, есть собственная почта вида имя@сайт.ру, подключенная через Яндекс.Почту. Нужно настроить отображение Яндекс.Почты внутри сайта. Это может быть любое решение - открытие в модальном окне, интеграция кода Я.Почты ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо создать rss ленту для сайта на wordpress. Та что есть сейчас (родная) работает но некорректно. Требуется создать новую или исправить старую, таким образом, чтобы она выводила 2 ленты новостей ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад