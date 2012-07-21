Доработка сайта на WP

1)На главной вывести блок, в котором показываются записи из двух рубрик "Обучающиеся" и "Достигли", с указанием в них количества записей

http://easycaptures.com/fs/uploaded/603/9956816516.jpg

2)Из раздела блог убрать эти 2 рубрики, чтобы когда мы заходили в блог, там не было записей из этих двух рубрик.

3)еще дополнительно мне нужно двухколоночный шаблон сделать - для разделов "Обучающиеся" и "Достигли" - вот допустим примеры как это делается http://www.sonika.ru/blog/wordpress/post-columns.htm

Вот полный скрин http://pics.kz/i2/5c/e9/5ce9fae773c0d8aeb35e0e309e132f26.jpg

А вот сайт www_3days_kz

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

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