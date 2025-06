Исправить ошибки в самописной ЦМС

ЦМС написан PHP/MySQL

Проблемы:

1) При выполнении определенных задач появляется ошибка : JSON data from server could not be parsed. This is caused by a JSON formatting error.

2) Проблема в работе одного из модулей, не отображаются маркеры добавляемых объектов на карте, при перезаливании MySQL базы, маркеры появляются, объекты на карту добавляются, но если заполнить всю информацию о объекте, маркеры на карте снова пропадают, подозреваю что из-за 1. ошибки и нет возможности корректной работы. При желании осмотра добавленных объектов появляется выше упомянутая ошибка.

Проблем с корректировкой работы ЦМС не будет, код понятный. Есть уверенность в том что человек знающий PHP/MySQL без проблем устранит неполадки.