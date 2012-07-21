Исправить ошибки в самописной ЦМС

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки94 просмотра

ЦМС написан PHP/MySQL

Проблемы:

1) При выполнении определенных задач появляется ошибка : JSON data from server could not be parsed. This is caused by a JSON formatting error.

2) Проблема в работе одного из модулей, не отображаются маркеры добавляемых объектов на карте, при перезаливании MySQL базы, маркеры появляются, объекты на карту добавляются, но если заполнить всю информацию о объекте, маркеры на карте снова пропадают, подозреваю что из-за 1. ошибки и нет возможности корректной работы. При желании осмотра добавленных объектов появляется выше упомянутая ошибка.

Проблем с корректировкой работы ЦМС не будет, код понятный. Есть уверенность в том что человек знающий PHP/MySQL без проблем устранит неполадки.

MySQLPHP
13 лет назад
lvivske
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Качественно выполнил работу. Адекватный, порядочный а самое главное квалифицированный специалист, буду сотрудничать и в дальнейшем.
Не скажу что с Дмитрием работать просто, есть некоторые трудности с общением, но все это отходит на второй план. На первый план выходит то, что человек слова! Если сказал что оплатит, значит оплатит, и не тянет с этим резину. В целом все отлично и всегда можно найти компромисс. Так что рекомендую, как добросовестного заказчика.

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htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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