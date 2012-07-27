Парсер Wikipedia

Привет.

Мы делаем классный сервис, нужна ваша помощь. Задача - спарсить список городов из Википедии. В итоге должно получиться две таблицы: страны и города. Стартовая страница - http://bit.ly/MOoz9o

Таблица страны содержит:

1. название на русском

2. название на английском (можно взять с той же страницы википедии, слева список этой статьи на других языках)

3. gps координаты

4. ссылка на страницу русской википедии

5. ссылка на страницу английской википедии (смотри пункт 2)

Таблица города содержит (всего 147 124):

1. название на русском

2. название на английском (можно взять с той же страницы википедии, слева список этой статьи на других языках)

3. gps координаты

4. ссылка на страницу русской википедии

5. ссылка на страницу английской википедии (смотри пункт 2)

6. ид страны из первой таблицы

В итоге я получаю дамп и сам скрипт парсера (на чем написан не принципиально).

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