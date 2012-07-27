Нужно сделать скрипт-парсер с помощью dom и curl для списка урл в атаче. Требуется получить поля: date linkurl img url author title content
Парсер Wikipedia
Привет.
Мы делаем классный сервис, нужна ваша помощь. Задача - спарсить список городов из Википедии. В итоге должно получиться две таблицы: страны и города. Стартовая страница - http://bit.ly/MOoz9o
Таблица страны содержит:
1. название на русском
2. название на английском (можно взять с той же страницы википедии, слева список этой статьи на других языках)
3. gps координаты
4. ссылка на страницу русской википедии
5. ссылка на страницу английской википедии (смотри пункт 2)
Таблица города содержит (всего 147 124):
1. название на русском
2. название на английском (можно взять с той же страницы википедии, слева список этой статьи на других языках)
3. gps координаты
4. ссылка на страницу русской википедии
5. ссылка на страницу английской википедии (смотри пункт 2)
6. ид страны из первой таблицы
В итоге я получаю дамп и сам скрипт парсера (на чем написан не принципиально).
Слушаю ваши предложения по цене и срокам. Возможно, ссылка на ваши подобные работы.
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