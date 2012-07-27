Парсер Wikipedia

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Завершен5 заявок115 просмотров

Привет.

Мы делаем классный сервис, нужна ваша помощь. Задача - спарсить список городов из Википедии. В итоге должно получиться две таблицы: страны и города. Стартовая страница - http://bit.ly/MOoz9o

Таблица страны содержит:

1. название на русском

2. название на английском (можно взять с той же страницы википедии, слева список этой статьи на других языках)

3. gps координаты

4. ссылка на страницу русской википедии

5. ссылка на страницу английской википедии (смотри пункт 2)

Таблица города содержит (всего 147 124):

1. название на русском

2. название на английском (можно взять с той же страницы википедии, слева список этой статьи на других языках)

3. gps координаты

4. ссылка на страницу русской википедии

5. ссылка на страницу английской википедии (смотри пункт 2)

6. ид страны из первой таблицы

В итоге я получаю дамп и сам скрипт парсера (на чем написан не принципиально).

Слушаю ваши предложения по цене и срокам. Возможно, ссылка на ваши подобные работы.

13 лет назад
abhdesign
Пасюк 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Doomer3D
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Дмитрий большой молодец, качественно и в срок. Спасибо.
Приятно работать таким заказчиком. Несмотря на форс-мажор у меня, проявил терпение и понимание. Плюс весьма приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

Doomer3D
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад