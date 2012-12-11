Опыт программирования более 10 (!) лет. Знание языков Visual Basic, C++, C#, Pascal.
Программирование компьютерной графики, анимация (DirectX).
Опыт создания сайтов с использованием технологии ASP .NET / PHP+MySQL
Базы данных: MySQL/MSSQL, Access.
По мелочам:
TCL (например для ботов IRC)
JavaScript, VBScript, VBA, макросы Access
Linux Assembler, Prolog, Lisp
Интересы:
Хардбол - новый экстремальный вид спорта. http://hardball-perm.narod.ru/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$75
6 баллов
10 лет назад
Неожиданно пропал
Ответный отзыв
Как и прежде, все прошло гладко, без запинок. Отличный заказчик, весьма рекомендую.
$10
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$12
9 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
11 лет назад
Профессионал! Очень приятно было работать! Советую всем!!!
Ответный отзыв
Четкое задание, оплата сразу после проверки работы. Спасибо.
$250
10 баллов
11 лет назад
Быстро, качественно, оперативно. Все по ТЗ, с ежедневными отчетами!Отличный фрилансер, и профессионал своего дела! Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно поработали. Задание хоть и не было четким, зато заказчик оперативно отвечал на возникающие в ходе работы вопросы. Оплата также было своевременной. В общем, рекомендую.