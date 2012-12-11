Doomer3D

Дмитрий Doomer3D

 
36 летРоссия/Пермь
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Опыт программирования более 10 (!) лет. Знание языков Visual Basic, C++, C#, Pascal.

Программирование компьютерной графики, анимация (DirectX).

Опыт создания сайтов с использованием технологии ASP .NET / PHP+MySQL

Базы данных: MySQL/MSSQL, Access.

По мелочам:

TCL (например для ботов IRC)

JavaScript, VBScript, VBA, макросы Access

Linux Assembler, Prolog, Lisp

Интересы:

Хардбол - новый экстремальный вид спорта. http://hardball-perm.narod.ru/

PHPJavascriptMySQLLinux
Портфолио
Отзывы заказчиков
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$75
6 баллов
10 лет назад
Парсинг базы данных
Неожиданно пропал
Как и прежде, все прошло гладко, без запинок. Отличный заказчик, весьма рекомендую.
Ответный отзыв
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Обработчик телефонных номеров
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
creater
40 летМалайзия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$12
9 баллов
10 лет назад
Мониторинг активности ПК
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
real3d
Руслан 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Граббер карты
Профессионал! Очень приятно было работать! Советую всем!!!
Четкое задание, оплата сразу после проверки работы. Спасибо.
Ответный отзыв
Ovcharkin
Артём 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Разработка программы
Быстро, качественно, оперативно. Все по ТЗ, с ежедневными отчетами!Отличный фрилансер, и профессионал своего дела! Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую!
Приятно поработали. Задание хоть и не было четким, зато заказчик оперативно отвечал на возникающие в ходе работы вопросы. Оплата также было своевременной. В общем, рекомендую.
Ответный отзыв