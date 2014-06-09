Обработчик телефонных номеров

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок154 просмотра

Необходимо написать обработчик телефонных номеров (цифр).

Не важно будет это веб решение, макрос или программа.

Она должна уметь:

заменять первые две цифры номера с 89 на 79

удалять дублирующиеся номера

удалять номера из чёрного списка (задаётся отдельно)

+ будут ещё идеи по доработке в будущем за доп.оплату.

13 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Doomer3D
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично поработали. Необходимые изменения заказчик быстро и понятно проиллюстрировал. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Doomer3D
Дмитрий 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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