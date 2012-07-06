Требуется натянуть сверстанные макеты на движок,похожий на ворпресс.Нужно отредактировать шаблоны (tpl файлы и css).Сайт: new-watch-led.ru/
Парсер для текстовых файлов php
Добрый день. Нужен парсер для текстовых документов на php
в двух скриптах
ТЗ:
1. Укзаываем файл -В нем построчно ищем символ, удаляем все что до найденного символа, сохраняем в новый txt
2. Указываем файл- В нем построчно сравниваем некое кол-во символов начиная со второго элемента, удаляем одинаковые, сохраняем в новый txt
Вроде не сложно?
200 wmz
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