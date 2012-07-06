Парсер для текстовых файлов php

Добрый день. Нужен парсер для текстовых документов на php

в двух скриптах

ТЗ:

1. Укзаываем файл -В нем построчно ищем символ, удаляем все что до найденного символа, сохраняем в новый txt

2. Указываем файл- В нем построчно сравниваем некое кол-во символов начиная со второго элемента, удаляем одинаковые, сохраняем в новый txt

Вроде не сложно?

200 wmz