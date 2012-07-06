Нужен парсер чтобы из базы другого сайта переносить описания товаров, фотографии на на магазин созданый на движке вамшоп.
Дополнения в PHP коде
Имеется страница для добавления трека: http://yaliti.com/main/add_song
Чтобы увидеть внутренности, нужно зарегистрироваться.
Нужно внести некоторые коррективы, которые проявляются, только если трек добавляет модератор (role_id = 1), а не обычный пользователь (role_id = 0):
0. В ссылке будут передаваться параметры. Нужно, чтобы они автоматом заполняли соответствующие поля.
1. Особенности с полями:
1.1. Дополнительное поле "Адрес сайта": (пишется в users.site). Разместить его можно под именем исполнителя.
Имя параметра в УРЛе: site.
1.2. Дополнительное поле "Название трека": (пишется в songs.name). Разместить его можно под именем исполнителя.
Имя параметра в УРЛе: track_name.
1.2.2. "Имя исполнителя". Имя параметра в УРЛе: musician_name.
1.3. Дополнительный текстареа: (пишется в users_more_inf.biography). Разместить его можно под именем исполнителя.
Имя параметра в УРЛе: biography.
1.4. Фото. Вместо "Обзор..." - поле для ввода ссылки.
Имя параметра в УРЛе: photo.
1.5. Выберите трек. Вместо "Обзор" - поле для ввода ссылки.
Имя параметра в УРЛе: track.
1.6. Правильная лицензия должна быть выбрана.
Имя параметра в УРЛе: license.
1.7. Должно быть чекнуто возле "Ставя галочку, я тем самым соглашаюсь со следующими условиями:"
1.8. Список вариантов возле каждой характеристики выдается не в попапе, а обычным селектом.
2. После нажатия на "добавить":
2.1. Под добавляемый трек создается новый пользователь с пустым мылом, папка для фоток, папка для музыки. То есть, трек добавляется не от имени модератора, а от имени новосозданого юзера.
2.2. Фотка и трек выкачиваются с указанных ссылок с эмуляцией живого скачивания (необходимые записи в хэдере и т.д., которые обычный браузер передает).
+ Чтобы проверяльщик не матерился на тот факт, что обзором не передалась фотка и файл.
2.3. Треку не добавляется $song->add('filters', 1606);
2.4. Треку добавляется $song->add('filters', 1607);
2.5. Треку в поле songs.ip записывается id модератора;
2.6. Не делается проверка, которая не дает добавить больше одного трека с одного и того же IP;
2.7. Имя трека songs.name берется не из названия загружаемого файла, а из поля "Название трека". + дописывается ".mp3".
2.8. На мыло [email protected] летит письмо со ссылкой на добавленный трек. Тема письма: "Модератором добавлен трек: имя модератора." От кого: мыло модератора.
Где какие скрипты находится, подскажу.
Выбранный исполнитель
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