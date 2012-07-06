Всем привет. Сайт на Друпале. Необходимо сделать вывод материалов сайта в 4 столбика, в виде каталога товаров. Пример lecatalog.ru
Парсер для ВамШоп
Нужен парсер чтобы из базы другого сайта переносить описания товаров, фотографии на на магазин созданый на движке вамшоп.
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