Хак редирект для ссылок на DLE 9.6

Доброго Времени Уважаемые Мастера своего дела!

Требуется создать хак "Редирект ссылок" для DLE 9.6:

В полной новости существует блок из трех разных ссылок, требует создать Редирект для каждой ссылки через собственный шаблон для каждой.

Схема:

Cсылка номер один – всплывает модальное окно (шаблон 1) – где содержится требуемая информация их дополнительных полей новости.

Для ссылки номер два – всплывает модальное окно (шаблон 2) – где содержится информация статическая (баннер или что-то в этом роде) – и отчет времени 30 секунду, через которые и появляется ссылка. (ссылка берется из дополнительного поля).

Для ссылки номер три - всплывает модальное окно (шаблон 3) – где содержится информация статическая – действие пользователя – появляется форма отправки – заполнение – отправка – получение данных из формы на e-mail админа.

!!! для незарегистрированных пользователей все ссылки выводят одно окно с шаблоном номер 4.

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Оплата производится по курсу ЦБ на день принятия работы в Российских Рублях и СТРОГО на R-кошелёк! системы webmoney или карту СБ РФ.

Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!

У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача — решение принять работу или пройти мимо.

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении…

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте и время выполнения всей работы!

(Уважаемые Фрилансеры, мы не связываемся сами ни с кем по icq, почте и т.д)