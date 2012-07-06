Интегрировать верстку новостей с 1С-bitrix

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки98 просмотров

Нужно прикрутить шаблон новjстей + добавить функционал голосования .

сайт на системе 1c-bitrix

верстка имеется

13 лет назад
Ducat
Антон 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Stepurich
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
13 лет назад
$36
1 день
Я очень доволен, всем советую
Интересные задачи, адекватный бюджет, своевременная оплата удобным способом. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Stepurich
Андрей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
13 лет назад

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