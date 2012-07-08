Требуется написание не очень сложного коммерческого (фри и платная версии) плагина для блогов на cms вордпресс. Опыт создания плагинов для WP желателен. ТЗ высылается после предварительной переписки, оплата обсуждается тогда же.
Jquery + mysql
Создать php страницу или несколько страниц с формой для ввода данных и выходной таблицей данных с использованием jquery + mysql. Формы простые.
Если имеется опыт работы с graphdb, просьба сообщить об этом.
Укажите примерную стоимость работы за одну страницу.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть 1 сайт. скидка-тур.рф На нем имеется несколько форм отправки данных. Сейчас данные с этих форм приходят только на почту. Необходимо дополнительно подключить эти формы к БД (база ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Заверстать и запрограммировать сайт на Джумле по уже готовому дизайн макету. Все страницы кроме главной - однотипные (поле для произвольного наполнения). Это наполнение должно осуществляться легко и бес проблемно. Нужна качественная работа. ...Закрыт13 лет назад
Помогите с простой задачей в оформлении html одной вебстранички и адаптировании скрипта, использующего jquery. Задача: создать мгновенный поиск и подсветку найденного для больших веб-страниц, расположенных на локальном компьютере, замена CTRL+F: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Личный проект для Великий Петр (prime-x)Закрыт13 лет назад
маленький пакет заданий по wordpress отличные знания – php, mysql, html, css только для опытных. Не теряйте время новички. цена от исполнителя ...Завершен13 лет назад
Необходимо реализовать защиту сайта от кражи картинок Хотлинг, сохранение картинки через браузер, скриншоты экрана. А так же реализовать меры по защите от кражи, как шаблона сайта, так и сайта в целом (я про те ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Внимание задание НЕ для контенщиков, а для программистов! Необходимо убрать надпись с сайта, которая используется в данной момент на каждой странице. + вырезать из метатегов определенный телефонный номер. Разумеется все это ...Завершен13 лет назад
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Вобщем суть проблемы, хочу отсортировать подкатегории внутри категории в определённом порядке...В админке зелёнными стрелками выставляю порядок, он сохраняется но всеравно подкатегории продолжают выводиться по возрастанию своего ID оплата не высокая так как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад