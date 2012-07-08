Jquery + mysql

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Завершен10 заявок153 просмотра

Создать php страницу или несколько страниц с формой для ввода данных и выходной таблицей данных с использованием jquery + mysql. Формы простые.

Если имеется опыт работы с graphdb, просьба сообщить об этом.

Укажите примерную стоимость работы за одну страницу.

jQueryMySQLPHP
13 лет назад
Elaks
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kolesoffac
Анатолий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kolesoffac
Анатолий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад