Сайт на CMS Joomla, дизайн в псд готов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок174 просмотра

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.

Joomla
13 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров