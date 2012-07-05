Скопировать функционал avito.ru

Есть рабочий магазин edemvavto.ru Есть перечень доработок в аттаче. От вас жду цену за выполнение всего ТЗ и срок.
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