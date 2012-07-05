Автоматизация пополнения счета Skype

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Есть менеджерский счет с балансом в skype. Надо средствами php автоматизировать пополнение других аккаунтов скайп. Жду цены и сроки... Если есть альтернативное решение - также предлагайте...

PHP
13 лет назад
PixelF
Игорь 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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