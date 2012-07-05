Поправить скрипты jQuery для IPAD

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок111 просмотров

Поправить Пару скриптов jQuery на IPAD (скроллинг). не работает, либо работает некорректно. во всех браузерах - все работает, кроме айпада

jQuery
13 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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