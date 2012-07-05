Разработан интернет-магазин.Сайт реализован на базе CS Cart. Необходима доработка - программирование существующей функции импорта товаров под специфический TXT файл. Особых отличий от CSV не несет. Сроки очень сжатые ...
Поправить скрипты jQuery для IPAD
Поправить Пару скриптов jQuery на IPAD (скроллинг). не работает, либо работает некорректно. во всех браузерах - все работает, кроме айпада
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