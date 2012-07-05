Консультация по флеш

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Закрытнет заявок185 просмотров

ЗАнимаюсь созданием виртуальных туров. Интересует как можно импортировать видеоролики в flash панораму.

пример тут - http://3dtour.ua/tours/2012/banya_ivanc/index.php?id=75 Заплачу за информацию (подробную инструкцию) как это делается.

13 лет назад
vitournet
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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