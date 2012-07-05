есть flash фаил который передает и получает данные с сервера в зашифрованном виде ... требуется написать скрипт на php – декодер этих данных исходники прилагаются !!! пароль ...
Aws autoscaling
Здравствуйте.
Нужна создать приложение, контролирующее нагрузки на ec2 сервера и запускающее дополнительные большие/меньшие ec2 с переключением elastic ip по-необходимости. Так это приложение должно котролировать rds сервер, его загрузку и по возможности менять его cpu до необходимого уровня. Я не уверен что elastic Beanstalk будет в состоянии обеспечить нам достаточный уровень гибкости в будущем, так как мы рассчитываем усложнять задачи данного приложения и добавлять функционал по мере поступающих требований.
Язык php, по-возможности зенд как основной фрейм(Там есть уже готовый набор). Однако ели plain php, или с каким-л api, тоже подойдет. Я создам для вас готовый и настроеный ec2/lampp/zend ready-to-go.
Будьте добры, в двух словах свои соображения, время, цена(в месте с часовой, не думаю, что получится сразу сделать по тз).
Оплата moneybookers/paypal.
Благодарю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть интернет-магазин. Необходимо правильно! настроить цели в гугл-аналитике и последовательности целей. Рассмотрю только тех, кто уже делал подобные проекты.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу человека знающего кмс Симплу, для осуществления програмных правок, и общей доделки сайта. Знание данной кмс обязательно. Ищу ответственного человека, который способен выдерживать поставленные сроки. Пишите в скайп art1k_designВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Задача: перегнать каждую html страничку сайта в pdf-файл. - Есть сайт, с которого нужно скачать информацию в виде html (спарсить главную страницу и пройтись по ссылкам при помощи программы) ...Завершен13 лет назад
Есть сайт с купленным движком обменника http://tinyurl.com/bsb9dpt Есть свертсанные макеты Нужно новый дизайн натянуть. Шаблонизатор смарти Срочность большая. Прошу отписываться толковых людей, не новичков. Все предложения только в ...Завершен13 лет назад
- $100
Есть сайт на Yii Framework (магазин). Грузятся страницы и происходят процессы на сайте весьма медленно. Пишите ориентировочную цену за работу (она здесь указана ориентировочно) и какими методами вы можете достичь поставленной ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Требуется пофиксить баги, ошибки после перехода сайта с пхп 5.2 на версию пхп 5.3 , точечно сейчас одна ошибка со слайдером. корень ошибки нужно искать в ядре Друпала 6. Жду Ваши заявки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
натянуть сверстанные макеты на движок DLEЗакрыт13 лет назад
нужно поменять цвет меню и шапку. Макет в приложение Цена и срокиЗавершен13 лет назад
- $50
Вот сайт calltrack.ru А вот что прислала служба поддержки. - при беглом осмотре кода Вашего индексного файла можно увидеть, что в нем вызывается скрипт следующего содержания (строки 296—303 генерируемого ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад