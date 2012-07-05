Aws autoscaling

Здравствуйте.

Нужна создать приложение, контролирующее нагрузки на ec2 сервера и запускающее дополнительные большие/меньшие ec2 с переключением elastic ip по-необходимости. Так это приложение должно котролировать rds сервер, его загрузку и по возможности менять его cpu до необходимого уровня. Я не уверен что elastic Beanstalk будет в состоянии обеспечить нам достаточный уровень гибкости в будущем, так как мы рассчитываем усложнять задачи данного приложения и добавлять функционал по мере поступающих требований.

Язык php, по-возможности зенд как основной фрейм(Там есть уже готовый набор). Однако ели plain php, или с каким-л api, тоже подойдет. Я создам для вас готовый и настроеный ec2/lampp/zend ready-to-go.

Будьте добры, в двух словах свои соображения, время, цена(в месте с часовой, не думаю, что получится сразу сделать по тз).

Оплата moneybookers/paypal.

Благодарю.