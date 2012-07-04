Доработка сайта на cms Simpla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Ищу человека знающего кмс Симплу, для осуществления програмных правок, и общей доделки сайта.

Знание данной кмс обязательно.

Ищу ответственного человека, который способен выдерживать поставленные сроки.

Пишите в скайп art1k_design

13 лет назад
ART1k
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров