натянуть сверстанные макеты на движок DLE
Доработка сайта
Добрый день!
Требуется пофиксить баги, ошибки после перехода сайта с пхп 5.2 на версию пхп 5.3 , точечно сейчас одна ошибка со слайдером. корень ошибки нужно искать в ядре Друпала 6. Жду Ваши заявки.
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