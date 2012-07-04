Доработка сайта

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Добрый день!

Требуется пофиксить баги, ошибки после перехода сайта с пхп 5.2 на версию пхп 5.3 , точечно сейчас одна ошибка со слайдером. корень ошибки нужно искать в ядре Друпала 6. Жду Ваши заявки.

DrupalPHP
13 лет назад
AJIkaIIone
Проектов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров