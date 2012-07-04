Коротенький php кодик

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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки187 просмотров

Перевести мой псевдокод в php код.

ТЗ: http://www.prostoeda.ru/tz.txt

PHP
13 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$15
1 день
Всё было сделано быстро, хорошо и в чётком соответствии с ТЗ. Рекомендую Сергея как профессионала.
Максим отличный заказчик. Задание сформулировано предельно четко, видно что профессионал. Оплата без задержек. Всегда буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад