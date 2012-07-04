Необходимо натянуть верстку. Настроить продукт. Сделать загрузку CSV прайс листа(название;цена) обновление наличия и цены , и выгрузку в Яндекс. Маркет. Пишим цену , сроки , cms.
Коротенький php кодик
Перевести мой псевдокод в php код.
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