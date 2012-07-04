Необходимо доработать сайт в соответствие со списком правок. Бюджет 5.000 руб
Некорректно работает плагин Slideshow на Wordpress
Нужно отловить баг на сайте под Wordpress - некорректно заливаются картинки в плагине Slideshow - физически файлы заливаются на хостинг, но в результате не отображаются. В свойствах картинки отображается неверный путь.
Вероятно, что баг возник после недавнего переезда на другой хостинг.
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