Некорректно работает плагин Slideshow на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки107 просмотров

Нужно отловить баг на сайте под Wordpress - некорректно заливаются картинки в плагине Slideshow - физически файлы заливаются на хостинг, но в результате не отображаются. В свойствах картинки отображается неверный путь.

Вероятно, что баг возник после недавнего переезда на другой хостинг.

WordPress
13 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена за считанные минуты
Моментальное сотрудничество и взаимопонимание с 1-го раза.

Заявки фрилансеров

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад