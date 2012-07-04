Некорректно работает плагин Slideshow на Wordpress

Нужно отловить баг на сайте под Wordpress - некорректно заливаются картинки в плагине Slideshow - физически файлы заливаются на хостинг, но в результате не отображаются. В свойствах картинки отображается неверный путь.

Вероятно, что баг возник после недавнего переезда на другой хостинг.