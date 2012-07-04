Нужна программа для редактирования XML-файла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок143 просмотра

Имеется XML-файл (выгрузка из 1С). Нужно, чтобы в соответствии с заданными параметрами программа удаляла ненужную строку из XML-файла.

13 лет назад
alex455
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров