Нужен человек, для частых не сложных работ по данной тематики. -------------------------------------------------- --------------------------------- Какова стоимость ваших работ и сроки работы? -------------------------------------------------- --------------------------------- Приступить нужно либо сегодня, либо завтра.
Вёрстка и разработка сайта с готовым дизайном.
Представительский сайт вэб-студии «Open Design», также предоставляющей рекламные услуги.
Сайт должен быть выполнен с использованием технологии «parallax scrolling»: фоновые предметы на каждой странице двигаются медленнее переднего плана пропорционально их удалению.
Сайт состоит из статической и динамической частей. Статическая часть присутствует всегда вне зависимости от того, какая страница открыта. Под динамической частью понимается та страница, которая в данный момент открыта и отображается на экране.
В первых двух разделах ТЗ описаны структурные элементы главной и внутренних страниц сайта.
Также существуют ещё пять дополнительных разделов, не относящихся к описанию структурных элементов страниц сайта:
- раздел «Описание работы «parallax scrolling»» посвящён описанию параллакс скроллинга, дано точное задание по тому, как должны двигаться элементы каждой страницы.
- в разделе «Порядок смены страниц» настоящего ТЗ прописаны переходы( порядок смены страниц) . В некоторых переходах используются вертикальные слайдеры, в других – горизонтальные.
-в разделе «Быстродействие сайта. Отладка» изложены требования по быстродействию сайта и рекомендации, которых необходимо придерживаться с целью его обеспечения. Далее отдельно указывается, какие процедуры будут производиться после осуществления процесса вёрстки заказчиком (студией «Оpen Design»).Которым на этапе тестирования и отладки нужно будет уделить внимание и выполнить.
- в разделе «Гиперссылки сайта» представлен список ссылок сайта и установлено их соответствие каждому разделу сайта, из которого осуществляется переход на другие сайты
- в разделе «Шрифты» представлены требования к вёрстке шрифтов
К данному ТЗ прилагаются исходники в виде PSD-файлов. Также каждый раздел включает в себя соответствующие пояснительные рисунки, позволяющие лучше ориентироваться в материалах разделов. (ТЗ и дополнительный материалы будут высланы откликнувшимся на предложение)
Компания New Time Investment ( nti-systems.ru ).
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