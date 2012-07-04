Вёрстка и разработка сайта с готовым дизайном.

Представительский сайт вэб-студии «Open Design», также предоставляющей рекламные услуги.

Сайт должен быть выполнен с использованием технологии «parallax scrolling»: фоновые предметы на каждой странице двигаются медленнее переднего плана пропорционально их удалению.

Сайт состоит из статической и динамической частей. Статическая часть присутствует всегда вне зависимости от того, какая страница открыта. Под динамической частью понимается та страница, которая в данный момент открыта и отображается на экране.

В первых двух разделах ТЗ описаны структурные элементы главной и внутренних страниц сайта.

Также существуют ещё пять дополнительных разделов, не относящихся к описанию структурных элементов страниц сайта:

- раздел «Описание работы «parallax scrolling»» посвящён описанию параллакс скроллинга, дано точное задание по тому, как должны двигаться элементы каждой страницы.

- в разделе «Порядок смены страниц» настоящего ТЗ прописаны переходы( порядок смены страниц) . В некоторых переходах используются вертикальные слайдеры, в других – горизонтальные.

-в разделе «Быстродействие сайта. Отладка» изложены требования по быстродействию сайта и рекомендации, которых необходимо придерживаться с целью его обеспечения. Далее отдельно указывается, какие процедуры будут производиться после осуществления процесса вёрстки заказчиком (студией «Оpen Design»).Которым на этапе тестирования и отладки нужно будет уделить внимание и выполнить.

- в разделе «Гиперссылки сайта» представлен список ссылок сайта и установлено их соответствие каждому разделу сайта, из которого осуществляется переход на другие сайты

- в разделе «Шрифты» представлены требования к вёрстке шрифтов

К данному ТЗ прилагаются исходники в виде PSD-файлов. Также каждый раздел включает в себя соответствующие пояснительные рисунки, позволяющие лучше ориентироваться в материалах разделов. (ТЗ и дополнительный материалы будут высланы откликнувшимся на предложение)

Компания New Time Investment ( nti-systems.ru ).