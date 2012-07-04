Нужно последовательно выполнить 10 пхп скриптов и отобразить это на Progressbar jQuery. ссылка на Progressbar jQuery http://docs.jquery.com/UI/Progressbar
Правки в Joomla 2.5
Нужен человек, для частых не сложных работ по данной тематики.
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Какова стоимость ваших работ и сроки работы?
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Приступить нужно либо сегодня, либо завтра.
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