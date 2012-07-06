Доработка сайта Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки173 просмотра

Нужно изменить отображение вариантов сортировки, добавить дополнительный способ сортировки. Подробное тех.задание здесь: https://docs.google.com/open?id=0ByI1vvH6pMMjSVJRbEZzMWJjQU0

Joomla
13 лет назад
kl-rais
Райс 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

gaalferov
Геннадий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$35
2 дня
Все сделал качественно и в сроки! Лучшие рекомендации! Спасибо!
Хорошие заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи. Своевременная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

gaalferov
Геннадий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад