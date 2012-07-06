Требуется сайт визитка на движках JOOMLA или WORDPRESS и подключения к нему сервиса on line (показатели температуры). Движок должен позволять самостоятельно добавлять и редактировать информацию. Ряд данных храниться в таблице SQL. ...
Доработка сайта Joomla 1.5
Нужно изменить отображение вариантов сортировки, добавить дополнительный способ сортировки. Подробное тех.задание здесь: https://docs.google.com/open?id=0ByI1vvH6pMMjSVJRbEZzMWJjQU0
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