Реализовать на WP таблицу с выбором аргументов

Есть таблица:

название - текстовое поле (например: Апельсин)

категория - привязка к справочнику 1 к 1 (например: Цитрусовый)

ключевое слово - привязка к справочнику 1 ко многим (например: Освежающий, Тропический)

где используется - привязка к справочнику 1 ко многим (например: Ритейл, Отели, Казино)

описание - текстовое поле (тут простое описание апельсина)

Нужно реализовать таблицу как на странице http://scentair.com/why-scentair-scents/, также иметь возможность сортировать по данным категория, ключевое слово, где используется. А также при нажатии на кнопку "Подробнее" подгружалось полное описание.

Каких-либо требований к выполнению данной работы не ставлю, можете это сделать применяя уже готовый плагин, либо написать свой. Кому как удобнее.

Предпочтение будет отдано тому, кто предложит самую маленькую цену. Выполнение похожих проектов приветствуется

аська: 82 один 7 пять восемь