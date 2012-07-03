Верстка и прог-ние магазина на PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Установлена базовая версия Presta Shop. необходима верстка по макету.

Минималистичный дизайн. несколько заморочек.

возможность входа через "вконктакт" и "facebook"

интеграция в "вконтакте"

+ инструкция как менять цвет элементов.

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PrestaShop
13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров