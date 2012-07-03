Это зачтённая работа. Выполнить все требования в файле Не надо профессиональный. Сделать за неделю
Верстка и прог-ние магазина на PrestaShop
Установлена базовая версия Presta Shop. необходима верстка по макету.
Минималистичный дизайн. несколько заморочек.
возможность входа через "вконктакт" и "facebook"
интеграция в "вконтакте"
+ инструкция как менять цвет элементов.
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